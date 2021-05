Un Posto al Sole, trama 4 maggio 2021: Vittorio e Patrizio litigano (Di martedì 4 maggio 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole 4 maggio 2021 con un litigio tra Giordano e Del Bue. Ma per che cosa avranno la discussione? Ecco cosa sta per accadere a Palazzo Palladini! Franco mette tutti in pericolo Le anticipazioni Un Posto al Sole oggi 4 maggio 2021 parlano chiaro e sembra proprio che la situazione ai Cantieri sia completamente compromessa. Nelle puntate precedenti abbiamo potuto notare Roberto Ferri quasi pronto a gettare la spugna: dopo la denuncia alla Polizia tutti i lavori sono fermi e gli operai meditano vendetta. Ma la morte di Ernesto ha confermato che questo gioco stia diventando altamente pericoloso, tanto che lo stesso Franco ha fatto credere che le indagini non andassero avanti. Invece Boschi prosegue nelle sue indagini privatamente ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 4 maggio 2021) Anticipazioni Unalcon un litigio tra Giordano e Del Bue. Ma per che cosa avranno la discussione? Ecco cosa sta per accadere a Palazzo Palladini! Franco mette tutti in pericolo Le anticipazioni Unaloggi 4parlano chiaro e sembra proprio che la situazione ai Cantieri sia completamente compromessa. Nelle puntate precedenti abbiamo potuto notare Roberto Ferri quasi pronto a gettare la spugna: dopo la denuncia alla Polizia tutti i lavori sono fermi e gli operai meditano vendetta. Ma la morte di Ernesto ha confermato che questo gioco stia diventando altamente pericoloso, tanto che lo stesso Franco ha fatto credere che le indagini non andassero avanti. Invece Boschi prosegue nelle sue indagini privatamente ...

