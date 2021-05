Ufficiale | Fonseca lascerà la Roma a fine stagione

Lo_DeGirolamo : RT @BombeDiVlad: ?? +++ UFFICIALE - La #Roma annuncia l’addio di Paulo #Fonseca al termine della stagione +++ via @OfficialASRoma #LeBomb… - sassuolonews : Roma, è ufficiale: Paulo #Fonseca lascia a fine anno. Il comunicato - LAROMA24 : ?? UFFICIALE: @PFonsecaCoach non sarà l'allenatore dell'#ASRoma nella prossima stagione. ??Il comunicato del club… - DilectisG : RT @francescoiucca: ??UFFICIALE: #Fonseca-#ASRoma, sarà addio a fine stagione?? ??Il comunicato: “L’AS Roma comunica che Paulo Fonseca lascer… - francescoiucca : ??UFFICIALE: #Fonseca-#ASRoma, sarà addio a fine stagione?? ??Il comunicato: “L’AS Roma comunica che Paulo Fonseca la… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Fonseca

ClubDoria46.it

Allenatore:MANCHESTER UNITED (4 - 2 - 3 - 1): De Gea; Wan - Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw;...Basterà scaricare l'app dedicata per i sistemi iOS e Android oppure collegandosi al sitoAllenatore : Paulo. ARBITRO : Juan Luca Sacchi di Macerata. Assistenti : Raspollini di Livorno e Zingarelli di Siena. Quarto: Ros di Pordenone. VAR : Irrati di Pistoia. AVAR ...Il lieto fine a tinte giallorosse di una favola cominciata in Sicilia, passata poi per Rieti e terminata nel migliore dei modi possibile a Roma.Alla mezz'ora la Roma trova la rete con Dzeko su passaggio di Mkhitaryan ma il gol viene annullato per posizione di fuorigioco del bosniaco. Serata da dimenticare per Dzeko, tra gol annullati e un rig ...