Transcendence | cast e trama del film in onda martedì 4 maggio 2021 con Johnny Depp Dove vederlo

(Di martedì 4 maggio 2021)è ilche verrà trasmesso sul canale 24 del digitale terrestre alle ore 21:20 di oggi. Il dottorealle prese con temi etici in contrasto con la tecnologia.: il regista delè undel 2014 diretto da Wally Pfister, un regista e direttore della fotografia noto per il suo sodalizio professionale con Christopher Nolan con il quale ha curato la fotografia dinoti al grande pubblico come Memento (un affermato thriller psicologico del 2000) ed Il cavaliere Oscuro – Il ritorno (della saga dedicata dal regista britannico alla figura del supereroe Batman della DC ...

Ultime Notizie dalla rete : Transcendence cast

ilGiornale.it

riuscì a smentire questa previsione, arrivando al cinema. Tuttavia il film non ottenne un buon riscontro: nonostante la presenza di un divo come Johnny Depp alla guida del, la ......00 Iris Papillon - 21:20 Rai 4 The Dreamers - I sognatori - 21:15 Premium Cinema 2- ... The A - Team Uscita: 2010 Nazionalità: USA Durata: 117′ Regista: Joe Carnahan: Liam ...Transcendence è un film del 2014 con Johnny Depp che sembra aver avuto l'inquietante potere di saper guardare con precisione al 2021, anno in cui la pellicola è ambientata ...