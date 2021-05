SCAPPO dalla CITTA’: le imprese di una svedese (Di martedì 4 maggio 2021) Premettendo che vi invitiamo a evitare commenti nei nostri social poco onorevoli e offensivi rispetto al genere femminile. Da oggi, dedicheremo alcuni nostri articoli a Jonna. Se non la conoscete, quest’oggi ve la presentiamo, lei è Jonna Jinton, una donna svedese che dal 2010 ha deciso di riprendersi la sua vita, di abbandonare il benessere offerto dalla società svedese, e andare a vivere verso nord, vicino alle foreste e alla natura, per vivere la sua vita, e forse la vita che molti di noi vorremmo vivere senza stress, corse quotidiane, impegni e sveglie. Jonna Jinton soffriva di attacchi di ansia che la prendevano alla gola e non le consentivano di essere neanche lontanamente felice. Un malessere molto comune che sfocia anche in attacchi di panico. Quanti di voi si sentono stressati? Lo sappiamo, tantissimi, specie in questo ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 4 maggio 2021) Premettendo che vi invitiamo a evitare commenti nei nostri social poco onorevoli e offensivi rispetto al genere femminile. Da oggi, dedicheremo alcuni nostri articoli a Jonna. Se non la conoscete, quest’oggi ve la presentiamo, lei è Jonna Jinton, una donnache dal 2010 ha deciso di riprendersi la sua vita, di abbandonare il benessere offertosocietà, e andare a vivere verso nord, vicino alle foreste e alla natura, per vivere la sua vita, e forse la vita che molti di noi vorremmo vivere senza stress, corse quotidiane, impegni e sveglie. Jonna Jinton soffriva di attacchi di ansia che la prendevano alla gola e non le consentivano di essere neanche lontanamente felice. Un malessere molto comune che sfocia anche in attacchi di panico. Quanti di voi si sentono stressati? Lo sappiamo, tantissimi, specie in questo ...

