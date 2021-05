Sambenedettese | il Tribunale di Ascoli dichiara il fallimento | ma giocherà i playoff

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 4 maggio 2021) Laè fallita, così è stato deciso daldiPiceno dopo la situazione difficile della società. Ilè statoto questa mattina e ilha concesso l’esercizio provvisorio per permettere alla squadra di San Benedetto del Tronto di disputare i, con primo impegno domenica alle ore 17.30 sul campo del Matelica. Ilha nominato curatori fallimentari i commercialisti Franco Zazzetta, Massimiliano Pulcini e l’avvocato Francesco Voltattorni. Ilera stato chiesto da alcuni fornitori di beni e servizi, ma non dai tesserati benché lamentino di non percepire alcun emolumento da settembre 2020. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.