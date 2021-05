Roma, truffa ‘UEFA EURO 2020’: vendevano biglietti finti per le partite di calcio. Oscurati 2 siti web (Di martedì 4 maggio 2021) Avevano messo in vendita i biglietti per assistere alla partite del Campionato EUROpeo di calcio “UEFA EURO 2020”. Tutto “normale”, se non fosse che quei titoli d’accesso erano falsi, tant’è che due siti web sono stati Oscurati perché era in atto una vera e propria truffa. I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo – emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica capitolina per interrompere tempestivamente la truffa in corso – con il quale è stato disposto l’oscuramento di due siti web sui quali erano proposti in vendita biglietti per assistere alle partite del Campionato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) Avevano messo in vendita iper assistere alladel Campionatopeo di“UEFA2020”. Tutto “normale”, se non fosse che quei titoli d’accesso erano falsi, tant’è che dueweb sono statiperché era in atto una vera e propria. I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno eseguito il decreto di sequestro preventivo – emesso d’urgenza dalla Procura della Repubblica capitolina per interrompere tempestivamente lain corso – con il quale è stato disposto l’oscuramento di dueweb sui quali erano proposti in venditaper assistere alledel Campionato ...

