Roma | Fonseca via a fine stagione

Paulo Fonseca lascerà la panchina della Roma al termine della stagione. La società giallorossa ufficializza il divorzio dall'allenatore portoghese. "A nome di tutti all'AS Roma, vorremmo ringraziare Paulo Fonseca per il duro lavoro e la leadership dimostrati durante questi due anni", ha dichiarato Dan Friedkin, presidente del club "Paulo ha guidato la squadra attraverso diverse sfide, incluse la pandemia da Covid e un cambio di proprietà, e lo ha fatto con generosità, correttezza e grande carattere. Gli auguriamo tutto il meglio per i suoi impegni futuri e siamo certi che rappresenterà un fantastico valore aggiunto ovunque andrà". Tiago Pinto, General Manager dell'Area Sportiva, ha aggiunto: "Vorrei ringraziare Paulo per il lavoro svolto al Club nelle ultime due stagioni".

