Roma, è subito effetto Mourinho: titolo sospeso in Borsa per eccesso di rialzo (+26) (Di martedì 4 maggio 2021) L'annuncio di Mourinho come nuovo tecnico della Roma dalla prossima stagione ha subito un effetto sul titolo del club giallorosso. E' subito balzo in avanti in Borsa. Il titolo della Roma guadagna il 26,33% a 0,334 euro per azione alle 16, a meno di due ore dalla chiusura. L'apertura di questa mattina era avvenuta a 0,269 euro per azione. Il titolo è stato sospeso per eccesso di rialzo.

