Razzo cinese fuori controllo, è in caduta sulla Terra: potrebbe colpire aree abitate (Di martedì 4 maggio 2021) ; ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni. Lo stadio centrale di un enorme Razzo lanciato nei giorni scorsi in Cina sarebbe completamente fuori controllo e in fase di caduta sul nostro pianeta. Si tratta di una parte del Razzo Long March 5b L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

