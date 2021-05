Rai: Salvini, Lega farà proposta, Pd - 5s non diano lezioni (Di martedì 4 maggio 2021) "Presenteremo una nostra proposta sulla Rai. I 5 Stelle e il Pd hanno occupato ogni angolo, ogni scantinato della Rai, che ora ci diano lezioni è troppo... Sentir parlare di partiti in Rai da Letta e ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) "Presenteremo una nostrasulla Rai. I 5 Stelle e il Pd hanno occupato ogni angolo, ogni scantinato della Rai, che ora ciè troppo... Sentir parlare di partiti in Rai da Letta e ...

SirDistruggere : La Rai sostiene che la telefonata registrata da Fedez sia stata manipolata e tagliata, negando ancora la richiesta… - a_padellaro : RAI, LA FAIDA A SINISTRA Non si può dare torto a Matteo Salvini quando dice: “Fedez e Rai3, polemica tutta interna… - LegaSalvini : PRIMO MAGGIO, SALVINI: “UN CANTANTE DI SINISTRA LITIGA COI VERTICI RAI DI SINISTRA...” “Un cantante di sinistra li… - giornaleradiofm : Rai: Salvini, Lega farà proposta, Pd-5s non diano lezioni: (ANSA) - ROMA, 04 MAG - 'Presenteremo una nostra propost… - irenestorti1 : RT @tempoweb: Riaprire tutto senza coprifuoco, la data da cerchiare in rosso. Salvini pressa Draghi #riaperture #coprifuoco #lega #governo… -