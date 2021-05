Quante posizioni guadagna Matteo Berrettini a Madrid. Obiettivo 9° posto nel ranking ATP: è corsa su Schwartzman (Di martedì 4 maggio 2021) Matteo Berrettini debutta nel migliore dei modi a Madrid e porta a quota 5 la sua striscia di incontri vinti consecutivamente nel circuito, dopo la cavalcata trionfale di Belgrado. Il tennista romano ha avuto la meglio quest’oggi sul connazionale Fabio Fognini per 6-3 6-4 in un’ora e 22 minuti di gioco, centrando il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid su terra battuta. Il 25enne ha messo in evidenza un ottimo rendimento soprattutto al servizio, destando una buonissima impressione in vista dei prossimi incontri da affrontare in vista degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros, i due appuntamenti clou della stagione sul rosso europeo. Berrettini, con il successo odierno, mette in cascina 45 punti nel ranking ATP e consolida la sua decima piazza assoluta nella ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021)debutta nel migliore dei modi ae porta a quota 5 la sua striscia di incontri vinti consecutivamente nel circuito, dopo la cavalcata trionfale di Belgrado. Il tennista romano ha avuto la meglio quest’oggi sul connazionale Fabio Fognini per 6-3 6-4 in un’ora e 22 minuti di gioco, centrando il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 disu terra battuta. Il 25enne ha messo in evidenza un ottimo rendimento soprattutto al servizio, destando una buonissima impressione in vista dei prossimi incontri da affrontare in vista degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros, i due appuntamenti clou della stagione sul rosso europeo., con il successo odierno, mette in cascina 45 punti nelATP e consolida la sua decima piazza assoluta nella ...

infoitsport : Classifica Jannik Sinner, quante posizioni guadagna. Best ranking col 2° turno a Madrid: le proiezioni - francescotirit1 : @fattoquotidiano Sai quante posizioni guadagneremmo senza giornali come il Fatto? - MaryMoSoLu : Ma lo sanno le persone vicine a Tommaso che il modo migliore per chiudere una polemica è non riaprirla? Lo sanno ch… - DocSweepsy : @fremebonda @violet6femme Quante posizioni aperte ci sono? -