Pordenone-Salernitana 1-2: i granata vedono la Serie A (Di martedì 4 maggio 2021) Pordenone-Salernitana 1-2. Colpo esterno dei granata che battono i friulani al Teghil e si lanciano versa pa promozione diretta in Serie A avendo scavalcato il Lecce al secondo posto a due giornate dal termine. Vantaggio degli ospiti con Gondo, pareggio di Misuraca e rigore decisivo di Tutino in pieno recupero. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Nessuna novità tra i friulani che confermano il classico 4-3-1-2 con Mallamo alle spalle di Ciurria e Butic. A centrocampo, Zammarini, Pasa e Scavone. In difesa, davanti al portiere Perisan, una linea a quattro composta da Vogliacco, Camporese, Barison e Falasco. Le tante assenze in casa granata costringono Castori a passare al 4-4-2 con Belec in porta, difesa a quattro con Casasola a destra, Jarozinsky a sinistra, Bigdan e Gyomber al centro. A ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021)1-2. Colpo esterno deiche battono i friulani al Teghil e si lanciano versa pa promozione diretta inA avendo scavalcato il Lecce al secondo posto a due giornate dal termine. Vantaggio degli ospiti con Gondo, pareggio di Misuraca e rigore decisivo di Tutino in pieno recupero. Che scelte hanno fatto i due tecnici? Nessuna novità tra i friulani che confermano il classico 4-3-1-2 con Mallamo alle spalle di Ciurria e Butic. A centrocampo, Zammarini, Pasa e Scavone. In difesa, davanti al portiere Perisan, una linea a quattro composta da Vogliacco, Camporese, Barison e Falasco. Le tante assenze in casacostringono Castori a passare al 4-4-2 con Belec in porta, difesa a quattro con Casasola a destra, Jarozinsky a sinistra, Bigdan e Gyomber al centro. A ...

Ora_Notizie : PORDENONE – SALERNITANA 1-2 PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco; Zammarini (43' s… - putipo : Per gli appassionati: annateve a vede il rigore che Barison del Pordenone (salvo) ha regalato al 95° alla Salernita… - sportface2016 : #SerieB 2020/2021 #PordenoneSalernitana , le pagelle e il tabellino - aSalerno_it : #salerno Salernitana in orbita con Tutino: con il Pordenone è 2 a 1 - CA10TM : RT @CB_Ignoranza: Manuel Scavone è diventato una mummia in Pordenone-Salernitana [?? @DAZN_IT] #SerieB -