PORDENONE KO AL 96? DOPO UNA SUPER PRESTAZIONE

(Di martedì 4 maggio 2021)– SALERNITANA 1-2 GOL: 6? pt Gondo; st 24? Misuraca, 51? Tutino (rig.).(4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Camporese, Barison, Falasco; Zammarini (43? st Berra), Pasa, Scavone (17? st Misuraca); Mallamo (17? st Musiolik); Ciurria, Buti? (34? st Magnino). A disp.: Bindi, Fasolino, Stefani, Caló, Biondi, Bassoli, Chrzanowski, Rossetti. All. Domizzi.SALERNITANA (4-4-2): Belec; Casasola, Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Kupisz (40? st Anderson), Di Tacchio, Capezzi (30? st Coulibaly), Kiyine (30? st Tutino); Gondo (45? st Kristoffersen), Djuric (30? st Cicerelli). A disp.: Adamonis, Mantovani, Sy, Schiavone, Aya, Boultam, Durmisi. All. Bocchini.ARBITRO: Marini di Roma 1. Assistenti: Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Rossi de La Spezia. Quarto ufficiale: Ayroldi di Molfetta. NOTE: ammoniti Kiyine, Camporese, Casasola, Belec e Magnino. ...

Ultime Notizie dalla rete : PORDENONE 96

Forte (V) RISULTATO FINALESalernitana 1 - 2 - 6 Gondo (S), 69 Misuraca (P),rig. Tutino (S) RISULTATO FINALE Reggina Ascoli 2 - 2 - 18 Cionek (R), 41 Bajic (A), 49 Sabiri (A), 63 ...Ilsubisce il colpo ma non molla, e al 26 va vicino al gol del pareggio prima con Ciurria e poi con Zammarini che, trovato da Mallamo, conclude di testa di poco a lato. Al 39 calcio d'...In serie B, la terzultima giornata è palpitante, i verdetti si avvicinano. Dunque l’Empoli vola in serie A, ha dominato la stagione, come gioco, ma è la corsa alla seconda ...Clacson ed urla di gioia a Salerno per la vittoria della Salernitana sul campo del Pordenone che potrebbe valere la Serie A ...