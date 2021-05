Mourinho alla Roma, i Friedkin: “E’ un fuoriclasse. Grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente” (Di martedì 4 maggio 2021) Il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin hanno commentato così la sorprendente scelta della Roma di puntare su José Mourinho in panchina: “Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell’AS Roma. José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di José rappresenta un Grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club”, si legge sul sito ufficiale del club giallorosso. Foto: Friedkin.com L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Il presidente Dane il vicepresidente Ryanhanno commentato così la sorprendente scelta delladi puntare su Joséin panchina: “Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a Joséfamiglia dell’AS. José è unche ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di José rappresenta unindi una, solida e duratura, nel nostro Club”, si legge sul sito ufficiale del club giallorosso. Foto:.com L'articolo ...

ZZiliani : ULTIMORA. Diciamolo, #Mourinho alla #Roma è una notizia talmente grande, inattesa e clamorosa da mettere totalmente… - FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - Tommasolabate : Mourinho alla Roma. La vera Superlega torna a essere la nostra Serie A, fidatevi. Che bello. - AMOILTRASH1 : #Mourinho BENTORNATO SPECIAL ONE . AVEVO PAURA DI VEDERTI A MILAN E JUVE MA ALLA ROMA E PIÙ SOPPORTABILE. SEI E R… - Kayyle99 : RT @FBiasin: '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una cosa, non t… -