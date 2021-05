Louis Ducruet difende la memoria di nonna Grace Kelly

Leggi su vanityfair

(Di martedì 4 maggio 2021) Louis Ducruet, figlio di Stéphanie di Monaco, è su tutte le furie. Colpa di una partita di calcio, Monaco-Lione, valida per la Ligue e finita 3 a 2 per gli ospiti. Non è stato però il risultato a far saltare i nervi al 28enne, né la rissa che si è scatenata sul finale dell’incontro, ma l’allusione di un sito di fan del Lione, Le Libero Lyon, alla morte tragica della nonna materna. «A diferenza di Grace Kelly il Lione ha superato con successo il suo turno a Monaco», giocando sulla parola “tournant“ che vale anche tornante; la principessa perse la vita in un incidente d’auto, uscendo di strada proprio in prossimità di una curva pericolosa, nota come il «gomito del diavolo».