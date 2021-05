Libero parla di «Omosessuali alla riscossa» e di «35 segnalazioni contro l’orientamento sessuale» (Di martedì 4 maggio 2021) Libero è un giornale a senso unico sul Ddl Zan. Ormai, non c’è nemmeno più il tentativo di mantenere una visione equilibrata rispetto a un disegno di legge a cui manca soltanto l’approvazione del Senato per entrare all’interno dell’ordinamento dello Stato italiano. E che, invece, continua a far discutere. Talvolta in maniera inspiegabile e con toni veramente inappropriati. Oggi, il titolo di cui potevamo davvero fare a meno è quello proposto dal quotidiano diretto da Pietro Senaldi che, parlando ancora una volta del Ddl Zan e, soprattutto, delle polemiche scaturite dall’intervento di Fedez sul palco del concertone del Primo Maggio, dice: «Omosessuali alla riscossa». LEGGI ANCHE > Sul caso Fedez non tutti i vicedirettori di Raitre sono uguali Libero e il titolo ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 4 maggio 2021)è un giornale a senso unico sul Ddl Zan. Ormai, non c’è nemmeno più il tentativo di mantenere una visione equilibrata rispetto a un disegno di legge a cui manca soltanto l’approvazione del Senato per entrare all’interno dell’ordinamento dello Stato italiano. E che, invece, continua a far discutere. Talvolta in maniera inspiegabile e con toni veramente inappropriati. Oggi, il titolo di cui potevamo davvero fare a meno è quello proposto dal quotidiano diretto da Pietro Senaldi che,ndo ancora una volta del Ddl Zan e, soprattutto, delle polemiche scaturite dall’intervento di Fedez sul palco del concertone del Primo Maggio, dice: «». LEGGI ANCHE > Sul caso Fedez non tutti i vicedirettori di Raitre sono ugualie il titolo ...

earpinthetardis : @offtopicmrt @Libero_official Quasi mi mancava Libero che parla dell'ideologia gender mondo dominazione - ferrofava99 : @MarcoIaria1 Libero penoso. Ma anche la Rosea che parla quotidianamente del culo di Georgina è in declino clamoroso… - mrjones1981 : Quindi oggi abbiamo l’ennesima prima pagina vergognosa di Libero e Serra che parla di Inquisizione e “non si può di… - andreas231_sa : @NicolaPorro @DelpapaMax perchè Fedez, che è tanto libero, non parla delle condizioni di lavoro dei lavoratori di Amazon??? - andreas231_sa : @Mov5Stelle perchè Fedez, che è tanto libero, non parla delle condizioni di lavoro dei lavoratori di Amazon??? -