L'effetto "zona rossa" sulla vita in carcere: è allarme suicidi (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 17 i detenuti che si sono tolti la vita dall'inizio del 2021. L'ultimo caso a Vicenza: Angelo Dalla Rosa, 46 anni, era appena entrato in carcere e non ha retto l'isolamento dovuto al Covid Mentre noi, del mondo libero, cominciamo a respirare più libertà di movimento, andare al bar, frequentare finalmente un ristorante, c'è il carcere che è ancora in "zona rossa". Precauzione doverosa visto che il covid 19 è ancora in agguato. E nei penitenziari, luoghi chiusi e affollati, il virus trova l'ambiente ideale per poter sopravvivere contagiando più persone. Ma il problema nasce, causa mancanza di spazi, quando i detenuti sono costretti a rimanere in isolamento precauzionale o in quarantena se contagiati. Nessuna ora d'aria, nessuna possibilità di farsi una doccia, di poter fare qualsiasi cosa ...

