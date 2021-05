Le sue sono le sopracciglia più richieste ancora oggi. Tutti i segreti delle "Audrey brows", la celebre arcata di Audrey Hepburn (Di martedì 4 maggio 2021) Iconica, elegante e raffinata, quest’anno, il 4 maggio per la precisione, Audrey Hepburn avrebbe compiuto 92 anni. Fin dagli esordi tra le attrici più affascinanti della sua generazione, a consacrarla come icona di bellezza non solo il suo stile, reso immortale da Givenchy, ma soprattutto il suo sguardo sognante e le sopracciglia perfette che dettano tendenza ancora oggi. Tant’è che anche Meghan Markle ha scelto le «Audrey brows». Leggi anche › Lily Collins come Audrey Hepburn in «Pretty Face». La somiglianza è impressionante ... Leggi su iodonna (Di martedì 4 maggio 2021) Iconica, elegante e raffinata, quest’anno, il 4 maggio per la precisione,avrebbe compiuto 92 anni. Fin dagli esordi tra le attrici più affascinanti della sua generazione, a consacrarla come icona di bellezza non solo il suo stile, reso immortale da Givenchy, ma soprattutto il suo sguardo sognante e leperfette che dettano tendenza. Tant’è che anche Meghan Markle ha scelto le «». Leggi anche › Lily Collins comein «Pretty Face». La somiglianza è impressionante ...

