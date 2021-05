Le Iene con Antonio Conte stasera in tv: a che ora comincia la puntata (Di martedì 4 maggio 2021) ‘Le Iene’ vanno a trovare Antonio Conte, fresco di Scudetto sulla panchina dell’Inter. Feste, cori, retroscena e battute ma non solo. Perché come rivela il profilo social della popolare trasmissione di Italia Uno, andrà in onda anche la reazione a caldo di Antonio Conte alla notizia dell’ingaggio di Josè Mourinho alla Roma per le prossime tre stagioni. Alle 21:30 andrà in onda la puntata, un ‘must’ per i tifosi nerazzurri ma forse anche per quelli della Roma in vista della prossima stagione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) ‘Le’ vanno a trovare, fresco di Scudetto sulla panchina dell’Inter. Feste, cori, retroscena e battute ma non solo. Perché come rivela il profilo social della popolare trasmissione di Italia Uno, andrà in onda anche la reazione a caldo dialla notizia dell’ingaggio di Josè Mourinho alla Roma per le prossime tre stagioni. Alle 21:30 andrà in onda la, un ‘must’ per i tifosi nerazzurri ma forse anche per quelli della Roma in vista della prossima stagione. SportFace.

