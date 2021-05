Juventus, Marotta si toglie i sassolini: “torno a Torino da campione, pessimo rapporto con Paratici” (Di martedì 4 maggio 2021) L’Inter si è laureato campione d’Italia con largo anticipo ed i meriti sono anche di Beppe Marotta. E’ stata una stagione ben condotta dai nerazzurri, in particolar modo la seconda parte di campionato è stata veramente entusiasmante. E’ finito il dominio della Juventus, il club bianconero paga le scelte societarie, sia quelle dal punto di vista dirigenziale che quelle di allenatori e calciatori. Anche l’addio con Marotta non è stata una scelta azzeccata, il dirigente nerazzurro ha confermato di essere uno dei migliori in circolazione. Adesso ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, in un’intervista a ‘TuttoSport’. “E’ una rivincita contro la Juventus? No, niente di questo: lo scudetto dell’Inter è un sogno diventato realtà”. Foto di Mourad Balti Touati / AnsaL’Inter sarà ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 maggio 2021) L’Inter si è laureatod’Italia con largo anticipo ed i meriti sono anche di Beppe. E’ stata una stagione ben condotta dai nerazzurri, in particolar modo la seconda parte di campionato è stata veramente entusiasmante. E’ finito il dominio della, il club bianconero paga le scelte societarie, sia quelle dal punto di vista dirigenziale che quelle di allenatori e calciatori. Anche l’addio connon è stata una scelta azzeccata, il dirigente nerazzurro ha confermato di essere uno dei migliori in circolazione. Adesso ha deciso dirsi qualche sassolino dalla scarpa, in un’intervista a ‘TuttoSport’. “E’ una rivincita contro la? No, niente di questo: lo scudetto dell’Inter è un sogno diventato realtà”. Foto di Mourad Balti Touati / AnsaL’Inter sarà ...

