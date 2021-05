Isola dei famosi, scontro in diretta tra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi: “Che hai fatto nella vita?” (Di martedì 4 maggio 2021) Gilles Rocca è stato il nuovo eliminato di questa nuova puntata de L’Isola dei famosi. L’ormai ex naufrago era finito nella scorsa diretta al televoto e il pubblico non ha purtroppo votato a suo favore. In molti sono rimasti delusi dal percorso di Gilles Rocca, considerato inizialmente come uno dei concorrenti che sarebbero riusciti a … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 4 maggio 2021)è stato il nuovo eliminato di questa nuova puntata de L’dei. L’ormai ex naufrago era finitoscorsaal televoto e il pubblico non ha purtroppo votato a suo favore. In molti sono rimasti delusi dal percorso di, considerato inizialmente come uno dei concorrenti che sarebbero riusciti a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

IsolaDeiFamosi : Gilles decide di non restare su Playa Imboscada, e quindi per lui l'Isola dei Famosi finisce qui. #Isola - IsolaDeiFamosi : È iniziata! Mettiti comodo e buona Isola dei Famosi a tutti ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - zazoomblog : Isola dei Famosi Manuela Ferrera ha i glutei rifatti? La verità - #Isola #Famosi #Manuela #Ferrera - angiuoniluigi : RT @fanpage: #Isola, Matteo Diamante confessa il suo debole per Francesca Lodo: il videomessaggio 'romantico' -