"Ilary, io torno a casa". Isola dei famosi, un altro naufrago decide di lasciare il gioco: "Mi dispiace tanto" (Di martedì 4 maggio 2021) Riparte la settimana e con lei anche l'Isola dei famosi, il programma condotto da Ilary Blasi: la quattordicesima puntata è iniziata lei, Elisa Isoardi, tornata dall'Honduras, tamponata e sicura. L'ex di Salvini è stata costretta a tornare a casa, concludendo così la sua esperienza in Honduras, a causa di un problema all'occhio. La Blasi poco dopo si è poi collegata con la Palapa, dove Massimiliano ha fatto sapere che molti naufraghi sono preoccupati per Gilles Rocca, che in questi ultimi giorni non è stato bene. Tante le discussioni che ne sono seguite: in particolare, Gilles si è ritrovato protagonista di un acceso battibecco con Tommaso Zorzi. Il naufrago poi ha ricevuto una sorpresa su Playa Palapa, dove ha avuto modo di sentire la voce della sua Miriam, che ha tentato di invogliarlo a continuare ...

Ultime Notizie dalla rete : Ilary torno Stefania Gucci, madre Drusilla Gucci/ Lei: 'poteva vincere l'Isola dei Famosi' ...rivelando in anteprima che la madre sarà ospite con lei in studio al reality show condotto da Ilary ... 'Torno a casa, mamma prepara la cena. Sto male, peso 43 chili, non ne posso più. Pensavo di restare ...

Drusilla Gucci/ 'Torno all'Isola dei Famosi 2021 con mamma Stefania' Ilary Blasi raccoglierà le impressioni non solo di Elisa Isoardi che è stata costretta a ritirarsi per un infortunio all'occhio, ma anche dell'eliminata Drusilla Gucci. Durante le settimane di ...

