Francesca Fioretti dopo la sentenza su Davide Astori | “Il dolore in un libro | per vivere ancora”

Leggi su cityroma

(Di martedì 4 maggio 2021)racconta il suoper la morte dell’amatoin un, che esce proprio all’indomani dellache ha sancito una condanna per omicidio colposo, riguardo al decesso del calciatore avvenuta nel 2018. In “Io sono più amore” (dal 6 maggio), Laelabora il lutto che tre anni fa le ha distrutto la vita. Ho pensato spesso di scrivere la mia storia, la nostra storia. Tutte le volte che ci ho pensato, ho pensato che non avrei saputo da dove iniziare, come andare avanti, come finire. Non è solo perché le cose da dire non sono riducibili a un, né lo saranno mai, ma perché il modo – il verso – mi appariva sempre qualcosa di irraggiungibile. Come possiamo dare forma al sentire, quando il ...