(Di martedì 4 maggio 2021) "Il Servizio sanitario regionale è pronto a eseguire le vaccinazioni anche in occasione dei prossimidi calcio che la città di Roma ospiterà. Qualora ci venisse richiesto dalla competente ...

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Europei: Assessore Lazio, pronti a vaccinare durante partite. 'Modello Nba, tifosi hanno avuto siero durante match' #ANS… - AnsaRomaLazio : Europei: Assessore Lazio, pronti a vaccinare durante partite. 'Modello Nba, tifosi hanno avuto siero durante match'… - iconanews : Europei: Assessore Lazio, pronti a vaccinare durante partite - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Europei: Assessore Lazio, pronti a vaccinare durante le partite 'Modello Nba, i tifosi hanno av… - giornaleradiofm : Europei: Assessore Lazio, pronti a vaccinare durante partite: (ANSA) - ROMA, 04 MAG - 'Il Servizio sanitario region… -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Assessore

...sanitario regionale è pronto a eseguire le vaccinazioni anche in occasione dei prossimidi ... Lo annuncia l'regionale alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Il modello è quello già ......sanitario regionale è pronto a eseguire le vaccinazioni anche in occasione dei prossimidi ... Così l'regionale alla sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Il modello è quello già ...ROMA, 04 MAG - "Il Servizio sanitario regionale è pronto a eseguire le vaccinazioni anche in occasione dei prossimi Europei di calcio che la città di Roma ospiterà. Qualora ci venisse richiesto dalla ...L'assessore, a tal proposito, ha aggiunto che le somme destinate ... L'Adg Giovinazzo, inoltre, ha rilevato che "la Commissione europea ha disposto una proroga di due anni della durata dei Psr ...