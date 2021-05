ELISA ISOARDI PARLA DEL FUTURO E DI MEDIASET. COSTANZO LA INVITA A DECIDERSI (Di martedì 4 maggio 2021) ELISA ISOARDI, in splendida forma, è riapparsa su Canale 5 ieri sera, in studio all’Isola dei Famosi. La partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi è stata interrotta per un infortunio all’occhio, per fortuna risolto. Prima di passare alle parole dell’ex volto della Prova del Cuoco, parliamo della risposta di Maurizio COSTANZO ad una lettrice di Nuovo Tv che critica le recenti scelte professionali della ISOARDI: “Forse dovrebbe smetterla di girovagare e dedicarsi al suo lavoro di presentatrice, al sicuro, in uno studio televisivo”. COSTANZO risponde così. “Come dice lei nella sua lettera, ELISA ISOARDI potrebbe, in effetti, pensare di dedicarsi al suo lavoro da conduttrice. Credo che ormai debba scegliere che programma vuole fare. Bisogna capire pure dove lo ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 4 maggio 2021), in splendida forma, è riapparsa su Canale 5 ieri sera, in studio all’Isola dei Famosi. La partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi è stata interrotta per un infortunio all’occhio, per fortuna risolto. Prima di passare alle parole dell’ex volto della Prova del Cuoco, parliamo della risposta di Maurizioad una lettrice di Nuovo Tv che critica le recenti scelte professionali della: “Forse dovrebbe smetterla di girovagare e dedicarsi al suo lavoro di presentatrice, al sicuro, in uno studio televisivo”.risponde così. “Come dice lei nella sua lettera,potrebbe, in effetti, pensare di dedicarsi al suo lavoro da conduttrice. Credo che ormai debba scegliere che programma vuole fare. Bisogna capire pure dove lo ...

