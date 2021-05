Dl Sostegni | Cup | malattia dei professionisti è una norma di civiltà

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Labitalia) - Soddisfazione da parte del Comitato unitario delle professioni per l'approvazione, presso le commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato, dell'emendamento al testo di conversione in legge del decretoche prevede la sospensione degli adempimenti (propri e degli assistiti) da parte del professionista in caso di grave incidente o contagio da Covid-19. "Una battaglia diche il Cup sta portando avanti presso tutte le sedi competenti da vari mesi, da ultimo nel corso del tavolo tecnico di confronto con il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dello scorso 27 aprile" ricorda Marina Calderone, presidente del Comitato delle professioni e del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro. Ordine che aveva già rimarcato la necessità di concretizzare i provvedimenti esistenti in Parlamento all'inizio ...

