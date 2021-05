Decreto Sostegni bis: in arrivo due ulteriori mensilità reddito di emergenza (Di martedì 4 maggio 2021) Siamo finalmente alle battute finali per quanto riguarda l’elaborazione e stesura del Decreto Sostegni bis, atteso entro la settimana. Si susseguono voci e conferme su quelli che saranno i contenuti di un maxi provvedimento economico, che sarà certamente ‘trasversale’, offrendo supporto e ristori a cittadini, famiglie ed imprese, in questi ultimi mesi gravati da una crisi socio-economica senza precedenti. Ebbene, nel nuovo Decreto Sostegni bis, mirato a risollevare imprese e famiglie, ci sono novità anche per quanto attiene al reddito di emergenza. Infatti, tra le misure della bozza costituita da 48 articoli, pare vi sia un articolo che prevede la proroga del reddito di emergenza per ulteriori due ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 4 maggio 2021) Siamo finalmente alle battute finali per quanto riguarda l’elaborazione e stesura delbis, atteso entro la settimana. Si susseguono voci e conferme su quelli che saranno i contenuti di un maxi provvedimento economico, che sarà certamente ‘trasversale’, offrendo supporto e ristori a cittadini, famiglie ed imprese, in questi ultimi mesi gravati da una crisi socio-economica senza precedenti. Ebbene, nel nuovobis, mirato a risollevare imprese e famiglie, ci sono novità anche per quanto attiene aldi. Infatti, tra le misure della bozza costituita da 48 articoli, pare vi sia un articolo che prevede la proroga deldiperdue ...

