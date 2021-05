Cosa fare se la conference call prosciuga le energie (Di martedì 4 maggio 2021) Tanti mesi fa, all’inizio della pandemia parlavo con una professionista di quella che percepivo come una fatica nel rimanere coinvolta nelle numerose riunioni che avvenivano già online. Avevo ipotizzato una serie di motivi legati al funzionamento del cervello, alle distrazioni, alla capacità di mantenere il focus mentre il gatto ti passeggia sulla tastiera del pc e lo smartphone ti invia l’ennesima notifica. Ma soprattutto intuivo che il motivo fosse che gli stimoli sensoriali dati dagli interlocutori collegati fossero mediati da uno schermo e quindi in qualche modo percepiti come meno coinvolgenti. Mancavano già alle prime riunioni una serie di stimoli ‘sociali’: la postura, la gestualità, lo sguardo diretto e in due occhi reali, la mancanza quindi di una serie di informazioni che il cervello è abituato a prendere in considerazione da millenni. Devono aver percepito la stessa fatica ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Tanti mesi fa, all’inizio della pandemia parlavo con una professionista di quella che percepivo come una fatica nel rimanere coinvolta nelle numerose riunioni che avvenivano già online. Avevo ipotizzato una serie di motivi legati al funzionamento del cervello, alle distrazioni, alla capacità di mantenere il focus mentre il gatto ti passeggia sulla tastiera del pc e lo smartphone ti invia l’ennesima notifica. Ma soprattutto intuivo che il motivo fosse che gli stimoli sensoriali dati dagli interlocutori collegati fossero mediati da uno schermo e quindi in qualche modo percepiti come meno coinvolgenti. Mancavano già alle prime riunioni una serie di stimoli ‘sociali’: la postura, la gestualità, lo sguardo diretto e in due occhi reali, la mancanza quindi di una serie di informazioni che il cervello è abituato a prendere in considerazione da millenni. Devono aver percepito la stessa fatica ...

