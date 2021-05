Caso Vannini | Ciontoli condannati | parla Federico | “La giustizia non ha vinto ”

(Di martedì 4 maggio 2021) Nella giornata di ieri, 3 aprile, dopo ben 6 anni dall’omicidio del 20enne Marco, il processo si è concluso. 14 anni di reclusione per Antonioe 9 anni e 4 mesi per i figli,e Martina e la madre Maria. “Ci abbiamo creduto fino alla fine”, dice la mamma di Marco, Marina. Leggi anche: Sentenza Marco: ‘Crudeltà, depistamenti, ripetute menzogne’ Le dichiarazioni di, si è espresso rispetto alla Sentenza. “Se l’Italia vuole questo, io non sono nessuno, purtroppo, per fare capire che oggi lanon hacome sembrerebbe. Ora voglio spendere questi pochi momenti che mi rimangono con Viola (la fidanzata) e non con chi ha contribuito alla mia condanna”, ha dichiarato il ...

... IL MALORE DELLA MOGLIE MARY PRIMA DI ANDARE IN CARCERE Ciontoli ha chiamato in causa anche la politica, accusandola di lucrare sulper guadagnare consensi: ' Non ci sono stati solo i ..., chiuso il. La famiglia Ciontoli in carcere La Suprema Corte ha confermato la sentenza d'Appello bis: 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale per Antonio Ciontoli e 9 anni e 4 ...Prima di varcare la porta del carcere il Ciontoli ha commentato la sentenza definitiva, sottolineando ancora una volta di non essere d’accordo. Non tanto per gli anni che lui dovrà passare in carcere ...Cronaca nazionale - 04/05/2021 08:49 - Sono definitive le condanne per Antonio Ciontoli, per la moglie Maria e i due figli, Federico e Martina, per l'omicidio di Marco Vannini.