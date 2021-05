Caro Fedez, hai detto che vuoi vendere la Lamborghini. Fai di più: resta senz’auto! (Di martedì 4 maggio 2021) Vorrei anche io dire qualcosa a Fedez. Caro Fedez, hai fatto benissimo a batterti come un leone per i diritti civili della comunità Lgbt, per il ddl Zan, a scagliarti contro la destra omofoba, contro l’ipocrisia della Rai, mostrando passione, coraggio e onestà intellettuale. Quando una persona si batte per ideali alti, e prende “randellate”, lo sento vicino. Certo, ti saresti potuto scagliare anche contro le condizioni dei lavoratori Amazon, visto che con Amazon hai un contratto d’oro e puoi fare leva sulla tua importanza. Mi auguro che tu ti stia impegnando anche su questo piano, perché gli esseri umani sono tutti uguali e un magazziniere di Amazon dovrebbe avere gli stessi diritti che hai tu. Ma c’è anche un altro aspetto sul quale ti chiedo più impegno. Quello ambientale. I diritti civili e sociali non sono slegati da quelli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Vorrei anche io dire qualcosa a, hai fatto benissimo a batterti come un leone per i diritti civili della comunità Lgbt, per il ddl Zan, a scagliarti contro la destra omofoba, contro l’ipocrisia della Rai, mostrando passione, coraggio e onestà intellettuale. Quando una persona si batte per ideali alti, e prende “randellate”, lo sento vicino. Certo, ti saresti potuto scagliare anche contro le condizioni dei lavoratori Amazon, visto che con Amazon hai un contratto d’oro e puoi fare leva sulla tua importanza. Mi auguro che tu ti stia impegnando anche su questo piano, perché gli esseri umani sono tutti uguali e un magazziniere di Amazon dovrebbe avere gli stessi diritti che hai tu. Ma c’è anche un altro aspetto sul quale ti chiedo più impegno. Quello ambientale. I diritti civili e sociali non sono slegati da quelli ...

