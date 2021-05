Canone Rai 2021 e Dl Sostegni-Bis: chi non lo paga e come funziona per chi lo ha già pagato (Di martedì 4 maggio 2021) come annunciato questa mattina è arrivato l’ok da parte delle commissioni Bilancio e Finanze al Senato per il Decreto Sostegni Bis (che approderà in aula a Palazzo Madama domani) e che ha per oggetto grandi cambiamenti in ambito economico come lo stop alla tassa sui tavolini, che riguarda dunque in maniera mirata il settore della ristorazione, e lo stop al pagamento del Canone Rai ma anche in questo caso non per tutti. Entriamo meglio nel merito di chi dovrà pagare e chi invece potrà sottrarsi dal Canone Rai come da nuove disposizioni contenute nella bozza del documento arrivato nato per provare a sanare alcune delle fratture economiche provocate dall’epidemia di Coronavirus. Canone Rai: chi non lo paga con il ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 maggio 2021)annunciato questa mattina è arrivato l’ok da parte delle commissioni Bilancio e Finanze al Senato per il DecretoBis (che approderà in aula a Palazzo Madama domani) e che ha per oggetto grandi cambiamenti in ambito economicolo stop alla tassa sui tavolini, che riguarda dunque in maniera mirata il settore della ristorazione, e lo stop almento delRai ma anche in questo caso non per tutti. Entriamo meglio nel merito di chi dovràre e chi invece potrà sottrarsi dalRaida nuove disposizioni contenute nella bozza del documento arrivato nato per provare a sanare alcune delle fratture economiche provocate dall’epidemia di Coronavirus.Rai: chi non locon il ...

