Can Yaman irritato, l’attore di DayDreamer scappa dalle telecamere -VIDEO (Di martedì 4 maggio 2021) Continua a tenere banco la presunta crisi tra Diletta Leotta e Can Yaman. Ieri sera la conduttrice ha ricevuto il secondo tapiro da Striscia Diletta Leotta e Can YamanLunedì 3 maggio 2021, l’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato un nuovo tapiro d’oro a Diletta Leotta. La conduttrice televisiva, non smette di far parlare di se e le parole dette al giornalista, hanno scatenato una nuova polemica. Intanto, la show girl ha confermato la relazione sentimentale con Can Yaman, anche se l’attore appena viste le telecamere è scappato nel’edificio dove abita la compagna, nel capoluogo milanese. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa è successo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da can ... Leggi su formatonews (Di martedì 4 maggio 2021) Continua a tenere banco la presunta crisi tra Diletta Leotta e Can. Ieri sera la conduttrice ha ricevuto il secondo tapiro da Striscia Diletta Leotta e CanLunedì 3 maggio 2021, l’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato un nuovo tapiro d’oro a Diletta Leotta. La conduttrice televisiva, non smette di far parlare di se e le parole dette al giornalista, hanno scatenato una nuova polemica. Intanto, la show girl ha confermato la relazione sentimentale con Can, anche seappena viste leto nel’edificio dove abita la compagna, nel capoluogo milanese. Ma vediamo insieme nel dettaglio cosa è successo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da can ...

MediasetPlay : Da Can Yaman a Özge Gürel, chi sono gli interpreti della nuova serie tv turca di #Canale5 che sarà disponibile anch… - Striscia : 'Sono scatti di dicembre, ero single. Sto ancora con Can Yaman'. Settimo Tapiro d'oro per @DilettaLeotta dopo le f… - IOdonna : Il chirurgo plastico smentisce i rumors sulla sorella Diletta Leotta. Estetici (e di cuore) - OfficialSab : RT @gi0Rgi4__: can yaman che si dimentica di essere can divit confirmed?????? #DayDreamer - rocketsgirlz : RT @ilgiornale: In risposta all'ondata di gossip che sta coinvolgendo la sua vita privata, Can Yaman risponde con un grande gesto di solida… -