Calciomercato Serie A LIVE: Vlahovic può restare, Kolarov-Young addio Inter? (Di martedì 4 maggio 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDÍ 4 MAGGIO Fabian Ruiz non rinnova: il Napoli ha il sostituto (CLICCA QUI) Nuovo portiere per la Roma di Sarri: l’idea di Pinto (CLICCA QUI)Nandez lascia il Cagliari? Due club sull’uruguaiano (CLICCA QUI)Commisso prova a convincere Vlahovic (CLICCA QUI)Inter, ecco chi se ne andrà a fine stagione (CLICCA QUI) LUNEDÌ 3 MAGGIO Calciomercato Milan: Lucas Vazquez ha ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MARTEDÍ 4 MAGGIO Fabian Ruiz non rinnova: il Napoli ha il sostituto (CLICCA QUI) Nuovo portiere per la Roma di Sarri: l’idea di Pinto (CLICCA QUI)Nandez lascia il Cagliari? Due club sull’uruguaiano (CLICCA QUI)Commisso prova a convincere(CLICCA QUI), ecco chi se ne andrà a fine stagione (CLICCA QUI) LUNEDÌ 3 MAGGIOMilan: Lucas Vazquez ha ...

Gazzetta_it : Napoli al lavoro per Spalletti: ecco gli obiettivi e chi potrebbe partire #calciomercato - sportli26181512 : Siviglia, tre nomi per il centrocampo: si guarda anche in Serie A: Il Siviglia è alla ricerca di un centrocampista… - raad40 : RT @NicoSchira: Il #Verona pensa ad Andrei #Radu dell’#Inter per il post Marco #Silvestri seguito dai nerazzurri e dall’#ASRoma. Per Radu c… - AdamSinurat : RT @cmdotcom: Parma in Serie B, #Conti non riscattato: torna al #Milan, gli scenari - AleDigio89 : RT @cmdotcom: Parma in Serie B, #Conti non riscattato: torna al #Milan, gli scenari -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Siviglia, tre nomi per il centrocampo: si guarda anche in Serie A Commenta per primo Il Siviglia è alla ricerca di un centrocampista che sappia anche gestire bene la palla, e stando al Mundo Deportivo sono tre i nomi che sarebbero finiti nell'agenda di Monchi: José ...

Scudetto Inter: trionfo o normale conseguenza? ... offrendogli un contratto da 12 milioni di euro netti a stagione, facendolo diventare per distacco il tecnico più pagato in Serie A. Chiudendo il proprio esercizio finanziario, a giugno 2020, con un ...

Parma in Serie B, Conti torna al Milan: gli scenari Calciomercato.com Destinazione da urlo per Gasperini: andrà in Premier League Gian Piero Gasperini, dopo una carriera da allenatore piuttosto altalenante, nel giro di cinque stagioni sulla panchina dell’Atalanta, è riuscito a prendere una squadra che negli anni precedenti ...

Petagna su Instagram, il calciatore scomparso dai social Petagna su Instagram, il profilo del calciatore disattivato. Il motivo della scomparsa dai social dell'attaccante del Napoli è ancora sconosciuto ...

Commenta per primo Il Siviglia è alla ricerca di un centrocampista che sappia anche gestire bene la palla, e stando al Mundo Deportivo sono tre i nomi che sarebbero finiti nell'agenda di Monchi: José ...... offrendogli un contratto da 12 milioni di euro netti a stagione, facendolo diventare per distacco il tecnico più pagato inA. Chiudendo il proprio esercizio finanziario, a giugno 2020, con un ...Gian Piero Gasperini, dopo una carriera da allenatore piuttosto altalenante, nel giro di cinque stagioni sulla panchina dell’Atalanta, è riuscito a prendere una squadra che negli anni precedenti ...Petagna su Instagram, il profilo del calciatore disattivato. Il motivo della scomparsa dai social dell'attaccante del Napoli è ancora sconosciuto ...