Calciomercato Cagliari | riflettori su Nandez | due club lo seguono

Leggi su calcionews24

(Di martedì 4 maggio 2021): Nahitanè uno dei gioielli dei rossoblù che piace a tante squadre La prestazione di Nahitannella partita contro il Napoli non è passata inosservata. La sua firma sul gol al 94? ha permesso aldi aggrapparsi a un pareggio importante che sa di salvezza. Ilrossoblù si gode El Leon e il suo talento ma a bussare alla sua porta, come riferisce.com, sono due big, pronte a portare l’ex Boca Juniors al salto di qualità. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS 24 Antonio Conte, fresco di scudetto, inizia a pensare a come poter rendere ancore più forte e competitivo il centrocampo nerazzurro epossiede tutte le caratteristiche per il gioco del tecnico pugliese. L’Inter, ...