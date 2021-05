Bussi | Relazione Commissione d' Inchiesta approda in Consiglio

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 4 maggio 2021) Pescara - Dopo 13 anni i lavori di bonifica vanno a rilento, o non sono mai cominciati, complici i ritardi burocratici; inchieste della magistratura ed estenuanti contenziosi giudiziari; un sito di interesse comunitario di 232 ettari che non ha ancora una perimetrazione completa, lasciando fuori aree con ogni probabilità inquinate, su cui mancano analisi delle sostanze e l'individuazione dei responsabili; ed ancora l'assenza di uno studio epidemiologico aggiornato e completo sugli effetti per la salute di circa 400.000 persone che vivono sul territorio e hanno bevuto per anni l'acqua contaminata delle falde. Sono alcuni dei punti salienti che emergono dalladellad'delregionale sul sito disul Tirino (Pescara), dove è stata scoperta quella che che è ...