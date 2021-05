fisco24_info : Borsa: Asia positiva, chiusi Tokyo e listini cinesi: Per festività. Bene Hong Kong e Seul, futures Usa deboli - ansa_economia : Borsa: Asia a ranghi ridotti fino a mercoledì, Tokyo chiusa. Ferme anche Shanghai e Londra, volumi scarsi futures p… - CorriereQ : Borsa: Asia a ranghi ridotti fino a mercoledì, Tokyo chiusa - daybinary : Borsa: Asia a ranghi ridotti fino a mercoledì, Tokyo chiusa - fisco24_info : Borsa: Asia a ranghi ridotti fino a mercoledì, Tokyo chiusa: Ferme anche Shanghai e Londra, volumi scarsi futures p… -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Asia

ANSA Nuova Europa

Seconda giornata della settimana nel complesso positiva per i listini asiatici dove alcune delle maggiori piazze finanziarie, Tokyo e le Borse cinesi, sono chiuse per festività. La debolezza dei ...Il Rapporto Ice - Prometeia si focalizza sull'evidenziando come gia' nel 2021la crescita dell'import di questi paesi sara' superiore di almeno due punti a quella attesa per la media degli scambi ...Oggi la Borsa di Tokyo è rimasta chiusa per celebrare il Greenery Day e gli scambi riprenderanno regolarmente domani. Festività anche in Cina, con la Borsa di Shenzhen chiusa per il Labor Day. I listi ...Seconda giornata della settimana nel complesso positiva per i listini asiatici dove alcune delle maggiori piazze finanziarie, Tokyo e le Borse cinesi, sono chiuse per festività. (ANSA) ...