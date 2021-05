BasicNet | operatività sull’acquisto di azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) –il 30 aprile 2021 ha acquistato sul Mercato Telematico Azionario n. 7.000, al prezzo medio di 4,558 euro per un controvalore di 31.903,38 euro.L’operazione è stata realizzata nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto e disposizione diautorizzato dall’Assemblea deglisti tenutasi in data 8 aprile 2021 e il cui avvio è stato annunciato nella stessa data. A seguito di quanto sopra la società detiene complessivamente n. 8.607.000, pari al 14,11% del capitale sociale. Nel frattempo a Piazza Affari frazionale ribasso per il gruppo che opera nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori, che scambia con una perdita dello 0,88%.