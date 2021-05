AstraZeneca Italia, seconda dose, bugiardino ed età: le news (Di martedì 4 maggio 2021) Vaccino AstraZeneca in Italia, all’indomani delle rassicurazioni sulla seconda dose del Cts – e dell’annuncio sulla rivalutazione in corso per la somministrazione anche agli under 60 -, ecco le ultime news di oggi con le voci degli esperti: cosa dice il bugiardino, quali sono gli effetti collaterali, quali sono le limitazioni d’età per il vaccino anti Covid al momento. “Non c’è mai stato un divieto” alla somministrazione negli under 60. L’Agenzia europea del farmaco “Ema non ha posto restrizioni per età, mentre Aifa ha solo dato un’indicazione per uso preferenziale agli over 60. Il suggerimento è stato interpretato come regola, ma non è così”, chiarisce in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia Italiana del farmaco Aifa, dopo ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 maggio 2021) Vaccinoin, all’indomani delle rassicurazioni sulladel Cts – e dell’annuncio sulla rivalutazione in corso per la somministrazione anche agli under 60 -, ecco le ultimedi oggi con le voci degli esperti: cosa dice il, quali sono gli effetti collaterali, quali sono le limitazioni d’età per il vaccino anti Covid al momento. “Non c’è mai stato un divieto” alla somministrazione negli under 60. L’Agenzia europea del farmaco “Ema non ha posto restrizioni per età, mentre Aifa ha solo dato un’indicazione per uso preferenziale agli over 60. Il suggerimento è stato interpretato come regola, ma non è così”, chiarisce in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ Giorgio Palù, presidente dell’Agenziana del farmaco Aifa, dopo ...

