Alla Rai serve indipendenza. Fuori i partiti da Viale Mazzini riformando la governance. Parla Laganà (Cda): “Il caso Fedez ha solo evidenziato le continue pressioni cui è sottoposto il sistema” (Di martedì 4 maggio 2021) Consigliere Riccardo Laganà, le recenti polemiche tra Fedez e la Rai ripropongono il tema dell’indipendenza del servizio pubblico dai partiti. Cosa pensa di tale vicenda? Il tema è sempre più attuale ed è improcrastinabile la riforma del sistema di governance Rai per renderla il più possibile indipendente da partiti e interessi privati. La vicenda relativa al Concertone del Primo Maggio ha solo evidenziato con un clamore superiore, anche perché enfatizzato dalle piattaforme social, le continue pressioni cui è sottoposto il sistema dei media e in particolare RAI Servizio Pubblico. La polemica purtroppo ha offuscato il grande impegno delle colleghe e dei colleghi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 4 maggio 2021) Consigliere Riccardo, le recenti polemiche trae la Rai ripropongono il tema dell’del servizio pubblico dai. Cosa pensa di tale vicenda? Il tema è sempre più attuale ed è improcrastinabile la riforma deldiRai per renderla il più possibile indipendente dae interessi privati. La vicenda relativa al Concertone del Primo Maggio hacon un clamore superiore, anche perché enfatizzato dalle piattaforme social, lecui èildei media e in particolare RAI Servizio Pubblico. La polemica purtroppo ha offuscato il grande impegno delle colleghe e dei colleghi ...

reportrai3 : La società Tarantula Luxembourg, oggetto dell'interrogazione di Italia Viva scrive su Facebook di non aver mai emes… - ItaliaViva : Quattro semplici domande alla Rai ed a #Reportrai3 @lucianonobili - matteosalvinimi : Fedez e Rai 3, polemica tutta interna alla sinistra. Artista di sinistra, “censori” di sinistra. Viva la musica e l… - MiyakeEau : RT @ilruttosovrano: Per fortuna che prima la censura in RAI non c'era, quando venivano solo epurati Biagi, Santoro e Luttazzi per aver parl… - edoardochiapino : #Fedez ha condiviso 2 minuti e 19 secondi di filmato per dimostrare di essere stato censurato dalla #RAI Un montag… -