Voci dal manicomio che fendono l’umano (Di martedì 4 maggio 2021) Una storica brillante, sensibile e piena di talento nel 1968 a Gorizia e nel 1977 ad Arezzo registra le Voci di donne e di uomini ancora reclusi nei rispettivi manicomi cittadini. Era Anna Maria Bruzzone, classe 1925, docente negli istituti superiori di Torino e ricercatrice non accademica. Ci chiamavano matti, quell’indagine, originale e irriverente, pubblicata in una memorabile edizione Einaudi nel 1979, viene ora riproposta dal Saggiatore con una attenta e competente curatela di Silvia Calamai e Marica Setaro (pp. … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 4 maggio 2021) Una storica brillante, sensibile e piena di talento nel 1968 a Gorizia e nel 1977 ad Arezzo registra ledi donne e di uomini ancora reclusi nei rispettivi manicomi cittadini. Era Anna Maria Bruzzone, classe 1925, docente negli istituti superiori di Torino e ricercatrice non accademica. Ci chiamavano matti, quell’indagine, originale e irriverente, pubblicata in una memorabile edizione Einaudi nel 1979, viene ora riproposta dal Saggiatore con una attenta e competente curatela di Silvia Calamai e Marica Setaro (pp. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

gmlavolpe : RT @_ThousandN: Magari è stato risucchiato dal vortice negativo in cui è finita tutta la squadra, forse sta solo risentendo delle voci su D… - oscarvalle1984 : RT @_ThousandN: Magari è stato risucchiato dal vortice negativo in cui è finita tutta la squadra, forse sta solo risentendo delle voci su D… - erreelleerre : RT @SalvatoreC1970: +++SPOILER+++ Domani su @RadioQuar un'ora di voci conosciute e no dal Colors Show - simpli_cissimus : Voci dal pianeta: le vite degli altri - sa_shine : RT @Museo_MAXXI: Oltre 50 artisti leggono la storia del territorio attraverso gesti di eroi contemporanei, riflettendo, tra gli altri, sui… -