Vaccini, Fedez e ddl Zan. L’agenda della settimana (Di lunedì 3 maggio 2021) settimana con attenzione concentrata sulla lotta al coronavirus mentre prosegue sempre più spedita la campagna vaccinale. Ieri le vittime sono state 144 toccando il minimo da sette mesi. Il generale Figliuolo ha annunciato che entro giugno arriveranno altre 42 milioni di dosi. Sul fronte economico occhi puntati sulla consueta carrellata di dati macro economici che daranno il polso della situazione delle principali economie. Da segnalare inoltre martedì 4 il tavolo governo parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori sociali. Mercoledì 5 incontro tra i commissari di Alitalia e i sindacati. In agenda anche le trimestrali di Intesa San Paolo (mercoledì 6) e di Enel e Leonardo (previste per giovedì 7 maggio). Sempre giovedì la Bank of England rende nota la decisione su tassi e Qe mentre la Bce pubblica il consueto bollettino economico. Venerdì 7 attesa ... Leggi su formiche (Di lunedì 3 maggio 2021)con attenzione concentrata sulla lotta al coronavirus mentre prosegue sempre più spedita la campagna vaccinale. Ieri le vittime sono state 144 toccando il minimo da sette mesi. Il generale Figliuolo ha annunciato che entro giugno arriveranno altre 42 milioni di dosi. Sul fronte economico occhi puntati sulla consueta carrellata di dati macro economici che daranno il polsosituazione delle principali economie. Da segnalare inoltre martedì 4 il tavolo governo parti sociali sulla riforma degli ammortizzatori sociali. Mercoledì 5 incontro tra i commissari di Alitalia e i sindacati. In agenda anche le trimestrali di Intesa San Paolo (mercoledì 6) e di Enel e Leonardo (previste per giovedì 7 maggio). Sempre giovedì la Bank of England rende nota la decisione su tassi e Qe mentre la Bce pubblica il consueto bollettino economico. Venerdì 7 attesa ...

