Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua ai ferri corti. La lite sotto gli occhi di Ida Platano, che sorprende tutti (Di lunedì 3 maggio 2021) A meno di due mesi dall’uscita dallo studio di Uomini e Donne tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua sembra essere sceso il gelo. Ad ammetterlo è proprio lei. Roberta confessa che la storia d’amore con Riccardo è ancora in fase embrionale e in questi due mesi ci sono state varie incomprensioni tra loro. Le voci di crisi hanno subito travolto Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. Praticamente sin da subito, dopo la scelta nello studio di Uomini e Donne, l’ex cavaliere e la ex dama del trono over sono finiti nel mirino del gossip. E anche ultimamente, quando i rumor si sono fatti troppo insistenti, si sono visti costretti a intervenire per smorzarli. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 3 maggio 2021) A meno di due mesi dall’uscita dallo studio ditraDisembra essere sceso il gelo. Ad ammetterlo è proprio lei.confessa che la storia d’amore conè ancora in fase embrionale e in questi due mesi ci sono state varie incomprensioni tra loro. Le voci di crisi hanno subito travoltoDi. Praticamente sin da subito, dopo la scelta nello studio di, l’ex cavaliere e la ex dama del trono over sono finiti nel mirino del gossip. E anche ultimamente, quando i rumor si sono fatti troppo insistenti, si sono visti costretti a intervenire per smorzarli. ...

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDOOOOOO ?????? Ai Mondiali di staffetta l'Italia è MERAVIGLIOSA! Oro nella 4x400 mista, oro nella 4x1… - LuigiBrugnaro : Obiettivo #sicurezza: due nuove imbarcazioni per la nostra Polizia Locale. ??Dotate di tecnologiche e strumentazion… - robersperanza : Ieri in Italia sono state somministrate oltre 500 mila dosi di vaccino. Grazie alle donne e agli uomini del Serviz… - MrsPaeoniaa_ : Prendo tanto in giro quelli che guardano il GF o Tempetion Island e Uomini e Donne ma io guardo Alta Infedeltà AHAHAHAHAHA - leone52641 : RT @micheleguarino8: Se siete d'accordo inserirei anche noi uomini #TraSpecieProtette , da proteggere soprattutto per la pazienza che abbi… -