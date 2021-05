Ue: Bonino, 'se non si toccano trattati a che serve Conferenza su futuro Europa?' (Di lunedì 3 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 3 maggio 2021) su Notizie.it.

AlessioConti__ : @MEcosocialista @La_manina__ Emma Bonino incontrò più volte Soros, così come Renzi ha incontrato Verdini e Bin Salm… - TV7Benevento : Ue: Bonino, 'se non si toccano trattati a che serve Conferenza su futuro Europa?'... - federica_dL : Gli unici Leaders politici che ieri non sono stati al traino di Fedez sono, casualmente, Renzi, Calenda e Bonino. Qualcosa vorrà dire! ?? - P_M_1960 : @ACmcoppola @mariellarosati Nessuno potrà mai prendere il posto di Pannella non c'è riuscita neanche la Bonino..in… - Panocia5 : @Antonel72713840 @Pontifex_it Gesù non frequentava gentaglia e questa bestemmia la pagherai cara. Bergoglio invece… -