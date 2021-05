Tales of Arise | un nuovo video gameplay svela le meccaniche di combattimento

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 3 maggio 2021) C'è undidiofche spiega meglio le dinamiche del gioco e le skills dei personaggi. Inoltre è stato chiarito che, proprio come inof Zestiria eof Berseria, il gioco seguirà una storia lineare e non sarà invece un open world come in molti credevano. Ilfilmato è stato mostrato durante un recente livestream ospitato su NicoNico che ha mostrato anche qualcosa in più di Scarlet Nexus. Il segmentoofdella livestream, che potete vedere andando qui, presenta alcuni nuovidiche mostrano il sistema Boost Strike che permette ai giocatori di eseguire potenti attacchi combinati insieme ad un altro membro del ...