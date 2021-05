Sciopero 6 maggio: “No alla scuola dei quiz e Pcto, sì all’immissione in ruolo di tutti i precari docenti e ATA” (Di lunedì 3 maggio 2021) Comunicato USB - L’Unione Sindacale di Base, Cobas Sardegna, Unicobas, Cub e Osa indicono per giovedì 6 maggio lo Sciopero generale della scuola contro il Recovery fund della digitalizzazione e delle competenze voluto dal governo Draghi, con manifestazione alle ore 10 al Ministero dell’Istruzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 maggio 2021) Comunicato USB - L’Unione Sindacale di Base, Cobas Sardegna, Unicobas, Cub e Osa indicono per giovedì 6logenerale dellacontro il Recovery fund della digitalizzazione e delle competenze voluto dal governo Draghi, con manifestazione alle ore 10 al Ministero dell’Istruzione. L'articolo .

