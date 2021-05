Roma | Fonseca a colloquio con la dirigenza | il portoghese pensa alle dimissioni

AlfredoPedulla : #Roma-#Fonseca, rapporto finito e valutazioni anche sull’immediato. In agenda incontro con agente di #Sarri, sempre… - Pietro57032347 : @OfficialASRoma @Hyundai_Italia Esonero di fonseca subito e lavorare già da domani per la prossima stagione abbiamo… - ciccionocera00s : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Roma, Fonseca ai titoli di coda: oggi colloquio a Trigoria col suo agente e Pinto - 81_ugo : @matteopinci Uno dei vari problemi della roma,della nuova Roma,è la figura di Pinto,che dovrebbero assumersi oneri… - StadioSport : Sampdoria-Roma 2-0, Fonseca: “Momento difficile, ma in molti ci davano al settimo posto”: La Roma conclude una sett… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

Il portiere della, che si era infortunato in occasione di una parata nella gara contro il ... Tra i palidovrebbe alternare Mirante e Fuzato.Nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra, l allenatore dellaPaulooggi ha raggiunto Trigoria secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport; assieme a lui Marco Abreu, suo agente e grande amico. Nel centro sportivo sono presenti anche Tiago Pinto ...AS ROMA NEWS - Il giornalista e volto tv di Sky Sport, Angelo Mangiante, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di Rete Sport per parlare del momento di crisi vissuto dalla Roma.Il giornalista Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della crisi della Roma: “Ormai non serve più a niente mandare via Fonseca a quattro giornate dalla fine. Di sicuro se la Roma non entra in nessuna ...