Report e l’incontro tra Renzi e lo 007 in un autogrill a Fiano Romano: la foto e le critiche a Conte per la delega dei servizi segreti (Di lunedì 3 maggio 2021) La foto di un incontro tra Matteo Renzi e uno 007 di nome Marco Mancini in un autogrill è parte integrante di un servizio di Report in onda stasera e anticipato oggi dal Fatto Quotidiano.Il contatto, dice il servizio di Giorgio Mottola, risale al 23 dicembre 2020, in un parcheggio dell’autogrill di Fiano Romano nei pressi di Roma. Dura – secondo Report – una quarantina di minuti. Report e l’incontro tra Renzi e lo 007 in un autogrill Marco Mancini lavora al Dis, Dipartimento Informazioni Sicurezza, l’organo che coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, compresa quella relativa alla sicurezza cibernetica e ne verifica i risultati. Ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 3 maggio 2021) Ladi un incontro tra Matteoe uno 007 di nome Marco Mancini in unè parte integrante di uno diin onda stasera e anticipato oggi dal Fatto Quotidiano.Il contatto, dice ilo di Giorgio Mottola, risale al 23 dicembre 2020, in un parcheggio dell’dinei pressi di Roma. Dura – secondo– una quarantina di minuti.trae lo 007 in unMarco Mancini lavora al Dis, Dipartimento Informazioni Sicurezza, l’organo che coordina l’intera attività di informazione per la sicurezza, compresa quella relativa alla sicurezza cibernetica e ne verifica i risultati. Ha ...

avimmaisacap : RT @LaNotiziaTweet: Report e l'incontro tra Renzi e lo 007 in un autogrill - LaNotiziaTweet : Report e l'incontro tra Renzi e lo 007 in un autogrill - TecnopoloM : RT @DemocenterSipe: Proseguono gli appuntamenti di Tècnopolo. Durante l’incontro parleremo dell’aspetto di equivalenza biologica dei medica… - DemocenterSipe : Proseguono gli appuntamenti di Tècnopolo. Durante l’incontro parleremo dell’aspetto di equivalenza biologica dei me… - sportli26181512 : MILANELLO REPORT: partitella contro la Primavera, in campo anche Ibra: Squadra a Milanello per colazione prima di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Report l’incontro Report e l'incontro tra Renzi e lo 007 in un autogrill a Fiano Romano LA NOTIZIA