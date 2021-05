René Higuita | dalla nascita del leggendario ‘scorpione’ al sequestro fino alla cocaina e a Pablo Escobar

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 maggio 2021) JoséZapata è ilportiere colombiano. Conosciuto in tutto il mondo per ‘il colpo dello scorpione‘, una sorta di parata acrobatica da lui stesso inventata: in pratica, lasciava andare il pallone fin dietro la schiena per poi andare indietro con le gambe e respingerlo con le suole delle scarpe. Personalità stravagante e un po’ fuori dagli schemi. Non per niente, per ben due volte ha avuto a che fare con la giustizia: nel 1993 fu arrestato perché fece da mediatore in unsenza avvisare la polizia, nel 2004 fu trovato positivoin un test antidoping mentre disputava il campionato ecuadoriano. La sua carriera è perlopiù contrassegnata dalle esperienze sudamericane, precisamente tra Colombia, Ecuador, Messico e Venezuela. Breve parentesi anche in ...