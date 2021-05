Prima dose al 28,1% dei comaschi E ora tutti i “fragili” possono prenotarsi (Di lunedì 3 maggio 2021) Ora tocca alle persone con patologia, oltre i 16 anni - Vaccinati 145mila comaschi di cui 56mila con il richiamo - Record a Dizzasco: siero al 51% dei residenti. Sei Comuni sotto il 20% Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 3 maggio 2021) Ora tocca alle persone con patologia, oltre i 16 anni - Vaccinati 145miladi cui 56mila con il richiamo - Record a Dizzasco: siero al 51% dei residenti. Sei Comuni sotto il 20%

