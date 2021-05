“Più scherma meno schermi” a Napoli | Matilde Lauria vince il 2° Trofeo Martuscelli

Leggi su 2anews

(Di lunedì 3 maggio 2021) “Più”: un successo per il progetto che ha messo in pedana normodotati, atleti paralimpici e non vedenti.. Socialità, integrazione e sport. Guarda al futuro il pioneristico progetto “Più”, voluto dal Clubstico Partenopeo, diretto da Loredana de Felicis, in sinergia con la Fondazione Banco di, presieduta da